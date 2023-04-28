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Ulaşımda Sakarya’ya değer katacak proje açıldı

Sakarya’nın ulaşımı, güçlü bir kavşak noktası daha kazandı. TEM Otoyolu’ndan şehre yeni giriş ve D-100 Bağlantı Yolu açıldı. Başkan Yüce Antalya, Karasu, İstanbul, Ankara yönlerindeki 3 güzergâha bağlantı sağlayan ve Sakarya şehir merkezi ulaşımları için ikinci otoyol gişesi olan proje için, “Marmara Bölgesinde ulaşım ve ticaret aksları bu kavşakta birleşecek” dedi.

Ekleme: 28.04.2023 - 14:48 Güncelleme: 28.04.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Ulaşımda Sakarya’ya değer katacak proje açıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için tarihi bir projenin temellerini attı. Sakarya'da şehir merkezi ulaşımlarında yalnızca bir tane olan TEM Otoyolu giriş-çıkış bağlantı noktasının ikiye çıkarılması ve D-100 Karayolu'na bağlantı yolu yapılması için projenin hazırlığı bizzat Başkan Yüce ve ulaşım kurmayları tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulmuştu. Ulaştırma Bakanlığı'nın onayından başlayan proje süratle tamamlandı. Sakarya'nın lojistik alanda bölgede söz sahibi olmasın, ticaret damarlarının bağlandığı nokta haline dönüşmesini sağlayan TEM Otoyolu Gişeleri-Bağlantı Yolu ve D-100 Bağlantı Yolu bugün hizmete açıldı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kurdelesini kestiği projeyle ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce değerlendirme yaptı. Yüce, '2 ayrı projenin hizmete açılması, Sakarya şehir merkezi ulaşımı için yalnızca Arifiye'de bulunan otoban bağlantı sayısının ikiye çıkarılması acil durumlarda oluşabilecek izdihamı önledi. Sürücülere şehirlerarası sürüşlerde büyük kolaylık sağlamış oldu. Proje İstanbul Ankara TEM, D100 Karayolu ve Antalya, Eskişehir, Karasu güzergâhı için kullanılan D-650 Karayolu olmak üzere 3 ayrı yola bağlantı oluşturdu' dedi.

Yüce, 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılına doğru ilerlerken; TOGG' dan TCG Anadolu Gemisine, İHA ' dan SİHA'ya, Akıncı'dan Kızılelma'ya birçok yerli ve milli savunma çalışmalarını ülkemize kazandırdı. Ülkemizin bu kalkınmasında büyük rol oynayan şehirlerden birisi de Sakarya'mızdır' dedi. Sakarya'nın milli üretime sunduğu katkıyı anlatırken Altay Tankı'na dikkat çekerek, 'Bildiğiniz üzere Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettiğimiz Altay Tankı şehrimizde üretilmektedir. Bunun yanı sıra lojistikte büyük bir köprü olan Kuzey Marmara Otoyolunun büyük bir kısmı şehrimizden geçmektedir. Bu süreçte şehrimizi yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlayacak vizyon projeleri hayata geçirdik. Gönül Belediyeciliği şiarıyla sosyal alanda birçok proje gerçekleştiriyor, hemşerilerimizin ve şehrimizin faydasını gözetiyoruz' diye konuştu.

Yeni otoban gişeleri ve D-100 bağlantı yolunun Sakarya'ya 'acil durumlar için' önemli bir alternatif olmanın yanı sıra Marmara'daki ticaret ağını birbirine bağlayacağını ifade eden Başkan Yüce, 'Ülkemizin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesinde ulaşım ve ticaret akslarının kesiştiği yer olan Sakarya'mızda; Ulaşım ana damarlarını birbirine bağlayacak, OSB'ler arasındaki bağlantıyı sağlayacak, en önemlisi olası bir depremde şehir merkezi ulaşımları için tek otoban çıkışı olan Dörtyol çıkışına alternatif olacak; Anadolu Otobanı Doğu Sakarya Otoban Çıkışı ve D100 bağlantısı duble yolu projesi kapsamında alan içerisindeki tüm kamulaştırma işlemleri belediyemizce gerçekleştirildi' ifadelerini kullandı.

Yüce, Ulaştırma Bakanlığı'nın Büyükşehir'le birlikte çalışarak başlattığı proje için 155 bin metre kare alanı kamulaştırdıklarını kaydederek, 'Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından 155. 370 m2 alanı kamulaştırılırken İmar uygulaması ile 11.228 metrekarelik alan bedelsiz olarak kazandırdık. Bu alanlara ilave edilecek olan kamulaştırma alanlarını ve bağlantı yollarını yaklaşık 50 Milyon lira bedelle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Marmara'nın ticaret güzergâhını bütünleyen çalışmayla birlikte Sakarya Ticaret Yolu için bütünlük sağlandı' dedi.

Ulaşımda Sakarya’ya değer katacak proje açıldı
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