Putin Erdoğan görüşmesinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu. Putin arasında yapaılan görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.Rus turistler 'Debit kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek. Merkez bankaları karşılıklı çözüm buldu, süreç sezona yetişecekTürkiye'nin sattığı domates kotası da 500 bin tona çıkarılacak.Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | VideoÖte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun süresinin uzatılması gerektiğini belirttiği, Putin'in de karşılık olarak, 'Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz' dediği ifade edildi.Açıklamada ayrıca Suriye ile dörtlü çalışma grubuna ilişkin de verilen bilgide, 'Çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var' denildi.Ayrıca, bir sonraki görüşmenin seçimden sonra olabileceği belirtildi.Ayrıntılar geliyor...