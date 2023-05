HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması gelmedi.HDP'nin Eş Genel Başkanı, seçimlerine üzerine yaptığı açıklamada, "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli adım olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren Sancar 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.HDP'nin Esenyurt teşkilatına baskın yapılmış ve terörisitbaşı Apo'nun posterleri ile bölücü materyaller ele geçirilmişti. Olayın ardından Kılıçdaroğlu, "herkes terörle arasına mesafe koymalı" ifadelerini kullandı. Sancar ise, PKK ve Öcalan konusunda CHP-HDP arasında görüş ayrılığı var mı?' sorusuna cevaben 'Bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz' ifadelerini kullandı.MURAT KARAYILANTeröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajı verirken, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." ifadelerini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söyleyen Karayılan, "Önder Apo'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.MUSTAFA KARASUBölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" dedi. Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.DURAN KALKANTerör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.HELİN ÜMİTPKK elebaşı Helin Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir." dedi.SABRİ OKTerör örgütü elebaşı Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler." diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.