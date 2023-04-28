Hatay'da deprem meydana geldi
AFAD'den gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından deprem bölgesinde korkutan sarsıntılar durmadan devam ediyor.
HATAY SALLANDI
AFAD'dan alınan son dakika haberine göre Samandağ'da saat 08:15'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
HATAY SALLANDI
AFAD'dan alınan son dakika haberine göre Samandağ'da saat 08:15'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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