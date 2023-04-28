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Bakan Özer'den TEKNOFEST'e ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Bakan Özer, TEKNOFEST alanına gelerek, Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan stantları yerinde inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ekleme: 28.04.2023 - 20:46 Güncelleme: 28.04.2023 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer'den TEKNOFEST'e ziyaret...
TEKNOFEST'in artık bir çatı organizasyona dönüştüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Bilim, teknik alanında tüm gençlerimizin, öğrencilerimizin ürünlerini hazırlayıp sunma, bir festival havasında bir araya gelme, bir şenlik havasında bilimsel etkinlikler yapma, oradaki gelişmeleri takip etme, aynı zamanda savunma sanayii ile ilgili gelişmeleri de takip etme alanına dönüştü.' diye konuştu.

'ARTIK BU KÜLTÜRLE YETİŞMEYE BAŞLAYACAKLAR'

Özer, TEKNOFEST'ten yaklaşık bir yıl önce tüm okulların hazırlıklarına başladığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:


'Sadece meslek liselerimiz değil, fen liselerimiz, Anadolu liselerimiz, bilim sanat merkezimiz, diğer taraftan özel eğitim okullarımız, tüm öğrencilerimiz bu üretim, inovatif yaklaşımlarla, fikri mülkiyetlerle ilgili çalışmalarla ürünlerini TEKNOFEST'in ana konseptinde üretip burada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Özellikle robotikle ilgili çalışmalar, arama kurtarmayla ilgili çalışmalar, dijital içerik üretmeyle ilgili çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Gerçekten bu devam ettikçe Türkiye'de tüm eğitim sisteminde öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacaklar.'

Özer, sonrasında TEKNOFEST'e katılım sağlayan, Milli Eğitim Bakanlığı stantlarında projelerini sunan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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