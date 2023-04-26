  • USD: 19,40 - 19,44
  • EURO: 21,41 - 21,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin saldırısına uğradı. HDP’liler acılı babayı linç etmeye kalktı.

Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
Ekleme: 26.04.2023 - 15:00 Güncelleme: 26.04.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'liler tarafından darp edildi.

Tekme ve yumruklarla saldırdılar

20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbeti tutan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi. Saldırıdan polisin müdahalesiyle kurtulan baba Begdaş, HDP'lilerin Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonundan kendisini sorumlu tuttukları için saldırdıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl oturma eylemi başlatmıştı

Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek 'Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var.' diye konuşmuştu.

Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay
PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!
Ümraniye’de korkunç kaza... İETT otobüsünün arkadan çarptığı kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı
Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...
AK Parti Ankara gündüz sahada gece masada
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor