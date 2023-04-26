Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi

Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'liler tarafından darp edildi.20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbeti tutan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi. Saldırıdan polisin müdahalesiyle kurtulan baba Begdaş, HDP'lilerin Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonundan kendisini sorumlu tuttukları için saldırdıklarını söyledi.Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek 'Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var.' diye konuşmuştu.