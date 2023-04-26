Bursa'da seyir halinde olan otomobil alev aldı

Bursa'nın Orhangazi Kavşağı yakınlarında ilerleye Bader Salah Faleh Albader Al Saadoun (33) isimli Kuveyt uyruklu bir şahsın kullandığı 07 AEE 138 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkarmaya başladı.Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta bulunan ve sürücü, eşi ve 2 çocuğu araçtan inerek uzaklaştı.Motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yanan araca müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında aile büyük bir şok yaşadı.