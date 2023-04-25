Malatya'da korkutan deprem...
AFAD, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika haberine göre AFAD, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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