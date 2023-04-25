Malatya'da korkutan deprem...

Son dakika haberine göre AFAD, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.