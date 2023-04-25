DEAŞ’ın mali yapılanmasına darbe

DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik -mali alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin eden 39 şüpheli hakkında 13 ilde operasyon düzenlendi.

DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik -mali alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin eden 39 şüpheli hakkında 13 ilde operasyon düzenlendi.