Yargıtay Başkanı Akarca’dan 23 Nisan mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı olarak bir kutlama mesajı yayımladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Akarca mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığımız bu kutlu günde; milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin vatanımız uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."



