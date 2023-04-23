Muğla’da korkutan deprem

Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saat 6.40'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak Kandilli ise 4.1 olarak paylaştı.

Türkiye, asrın felaketinde yaraları sarmaya devam ederken bir depremde Muğla'dan geldi. Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Saat 06.40'ta merkez üssü Ula ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu. Gerçekleşen deprem sonrası Kandilli ise büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.