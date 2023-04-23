  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla’da korkutan deprem

Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saat 6.40'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak Kandilli ise 4.1 olarak paylaştı.

Ekleme: 23.04.2023 - 09:27 Güncelleme: 23.04.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Muğla’da korkutan depremTürkiye, asrın felaketinde yaraları sarmaya devam ederken bir depremde Muğla'dan geldi. Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Saat 06.40'ta merkez üssü Ula ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu. Gerçekleşen deprem sonrası Kandilli ise büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.

Çevre ilçelerden de hissedildi
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Yıldırım Kaya jeneriğinde keleşli PKK'lı terörist olan programa konuk oldu
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Bakan Nebati’den muhalefete ‘Karadeniz Gazı’ tepkisi: Bizi kimse durduramaz
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesindeki çiftçilere 10 yeni müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
Bedava doğal gazın detayları belli oldu! Erdoğan müjdeyi vermişti
Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya tepki
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar
23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat