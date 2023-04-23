Muğla’da korkutan deprem
Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saat 6.40'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak Kandilli ise 4.1 olarak paylaştı.
Türkiye, asrın felaketinde yaraları sarmaya devam ederken bir depremde Muğla'dan geldi. Muğla'nın Urla ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Saat 06.40'ta merkez üssü Ula ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu. Gerçekleşen deprem sonrası Kandilli ise büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.
Çevre ilçelerden de hissedildi
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Çevre ilçelerden de hissedildi
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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