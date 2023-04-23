Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak belirlendi.Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.