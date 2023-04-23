Motorine indirim geliyor
21 Nisan itibarıyla motorine 91 kuruşluk bir indirim yapılmasının ardından araç sürücülerini sevindirecek bir haber daha geldi. Sektör kaynakları salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 47 kuruşluk bir indirim daha geleceğini söyledi.
Petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını artırmıştı.
Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi.
Araç sürücülerini sevindirecek haber: Motorine bir indirim daha geliyor
21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.
Araç sürücülerini sevindiren bu gelişmenin ardından yeni bir indirim haberi geldi.
47 kuruşluk indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Gerçekleştirilecek indirimin ardıdan İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,68 seviyelerine inecek.
Güncel akaryakıt ise fiyatları şöyle;
İstanbul
Motorin litresi 20.18
Benzinin litresi 21.25
Ankara
Motorin litresi 20.54
Benzinin litresi 21.6
İzmir
Motorin litresi 20.62
Benzinin litresi 20.57
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