  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Motorine indirim geliyor

21 Nisan itibarıyla motorine 91 kuruşluk bir indirim yapılmasının ardından araç sürücülerini sevindirecek bir haber daha geldi. Sektör kaynakları salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 47 kuruşluk bir indirim daha geleceğini söyledi.

Ekleme: 23.04.2023 - 12:16 Güncelleme: 23.04.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Motorine indirim geliyor
Petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını artırmıştı.

Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi.

Araç sürücülerini sevindirecek haber: Motorine bir indirim daha geliyor
21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Araç sürücülerini sevindiren bu gelişmenin ardından yeni bir indirim haberi geldi.

47 kuruşluk indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Gerçekleştirilecek indirimin ardıdan İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,68 seviyelerine inecek.

Güncel akaryakıt ise fiyatları şöyle;
İstanbul

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı...
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
HDP'den Meral Akşener'e ittifak mesajı: Artık bu işin farkına varsın
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Yıldırım Kaya jeneriğinde keleşli PKK'lı terörist olan programa konuk oldu
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Bakan Nebati’den muhalefete ‘Karadeniz Gazı’ tepkisi: Bizi kimse durduramaz
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesindeki çiftçilere 10 yeni müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat