  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede inşa edilen ilk afet konutlarının teslimini gerçekleştirecek.

Ekleme: 22.04.2023 - 11:28 Güncelleme: 22.04.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek
Başkan Erdoğan, ilk olarak depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek.

Erdoğan, Nurdağı'nın Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özbek Köyü'nde yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim törenine katılacak. Törende yapacağı konuşmasında deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek. Baykar tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret edecek. Depremzedelerle bayramlaşacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
Bedava doğal gazın detayları belli oldu! Erdoğan müjdeyi vermişti
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya tepki
ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
AK Parti'nin İstanbul'daki ofislerine üst üste silahlı saldırılar! Önce Kocasinan şimdi de Kuleli....
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı
Kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı: CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da yuhalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Albayrak Grubu tarafından Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde
Bakan Soylu 'Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak' diyerek açıkladı! Hakkari'de 40 yıl sonra...
Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Onları siyasi mefta haline getireceğiz!
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Bakan Akar tarih verdi! Arifiye'de üretilen ilk Altay tankı envantere giriyor
Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...