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Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümü anlatan video paylaştı.

Ekleme: 22.04.2023 - 17:46 Güncelleme: 22.04.2023 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında 'Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu mesajla paylaşılan videoda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu net bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi.

'DEPREM BÖLGESİ OLAN ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞARTTIR'

'Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik. Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta' değerlendirmesinin bulunduğu videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

Videoda ayrıca, 2022'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldığı, bütün engellemelere rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla konutun vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

'Deprem bölgesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm, bölgede yaşayanların can ve mal kaybını önlemekle kalmaz, bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar.' uyarısı yapılan videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği de aktarıldı.

Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
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