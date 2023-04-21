Yozgat'ta otomobil devrildi: 7 yaralı

Ankara'dan Yozgat'ın Çekerek ilçesine giden M.D. yönetimindeki 06 DKV 365 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile otomobildeki S.D, A.D, Ö.D, Y.D, M.D. ve Y.D. yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.