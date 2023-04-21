TCG Anadolu'ya bayramda yoğun ilgi

İlk günlerde olduğu gibi bayramın ilk günüde ziyaret izdihamı devam etti. TCG Anadolu'da düzenlenen iftar programına katılan şehit babası Ahmet Çelik, TCG Anadolu gemisinin Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi. TCG Anadolu'nu halka ziyaretinin açılışının 4. gününde kapılarını bu sefer bayramın ilk gününde araladı. Binlerce vatandaş ve bayramlıklarına giyen çocuklar ellerinde Türk bayraklı balonlarıyla asker eşliğinde gemiyi gezdi. Bayramda alışıldık aile ziyaretleri öncesinde aileler, TCG Anadolu'ya gitti.TCG Anadolu gemisinin 18 Nisandaki ziyaretçi sayısının 14 bin 251 kişi, 19 Nisan'da 15 bin 263 kişi ve 20 nisanda yarım gün ziyaret yapılmasından sonra üç günlük ziyaretçi sayısının 38 bin 234 kişinin ziyaret ettiği bayramın birinci günü ise ziyaretçi sayısının çok yüksek oranda olmasının beklendiği kaydedildi.Sarayburnunda ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin 23 Nisanda son kez ziyaret edilip akşam saatlerinde seyre çıkacağı belirtildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katıldığı iftar programında; Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.İftarın ardından konuşan Akar, gerek terörle mücadelede gerekse Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin önemli görevler üstlendiğini belirterek, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında aslan payı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Onların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Milletimiz şehitlerimizin, gazilerimizin açtığı yoldan ilerliyor. Onların kahramanlığı olmasa bugünlere gelmemiz mümkün değildi. Biz her zaman onları saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca şehitlerimizin bir damla kanlarını, kıymetli ailelerinin bir damla gözyaşını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz' diye konuştu.Öte yandan Akar, TCG Anadolu'dan yapılan video telekonferans toplantıda, Libya açıklarında görev yapan Türk Görev Grubu unsurlarından, BM görevi kapsamında Lübnan açıklarında bulunan TCG Salihreis'e, Filyos açıklarında görevli TCG Fatih'ten, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Donanma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat merkezlerine kadar birçok noktaya bağlanarak faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimat verdi. İftar programına katılan 1994 yılında Şırnak Şimşirtepe'de hain PKK örgütünün saldırı sonucunda 9 kişinin şehit olduğu gün şehit düşen Deniz Piyade Er Sadık Çelik'in babası Ahmet Çelik, TCG Anadolu savaş gemisinin Türkiye'nin gururu olduğunu muhteşem eseri yakındang örmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Ahmet Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde PKK örgütüyle işbirliği içinde şehit ailelerinden hangi yüzle oy isteyeceğini belirterek, 'Benim 4 kızım bir erkek evladım vardı. Oğlum 1994 yılında Şırnak Şişmşirtepe'de PKK terör örgütü ile girilen çatışmada 8 vatan evladıyla birlikte benim oğlumda şehit oldu. Komutanları oğlumun şehit düştüğünde secde eder vaziyette ve sağ elinin başparmağı da havada kaldığını söylediler. Kolunu 6 kez indirmelerine rağmen havaya kaldırdığı şahadet parmağını indirememişler. Mezarında da şahadet parmağı havada defnedildi. Oğlum bir şehittir. Onun huzur içinde yatması için yaklaşan seçimlerrde de manevi duyguları sağlam şehit ailelerinin ve yakınlarının hassasiyetini yüreğinde hisseden yönetimin işbaşına gelmesini isteriz. Şimdi bir tarafta hali hazırda Cumhurbaşkanı ittifakı var bir tarafta da HDP ve oğlumun şehit olmasına neden olan PKK destekli Millet ittifakı var. CHP'nin başını çektiği adına millet dedikleri ve PKK'dan destek alanlar işbirliği içinde olanlar şehit ailelerinden nasıl ve hangi yüzle oy isteyecekler. Tüm vatansever ve milliyetçi insanların iyi düşünmesini ve ona göre oylarını vermelerini istiyorum. Bu ülkenin yönetiminde şehitleri ve yakınlarının hassasiyetini düşünen, yüreğinde yaşayan yönetimin işbaşına gelmesini istiyorum. Hangisi hayırlıysa o işbaşına gelsin' dedi.