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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, mesai saatine denk gelen saatlerde trafikte neredeyse hiç yoğunluk gözlenmedi. İBB'nin yol durumu verilerine göre, saat 08:45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Ekleme: 21.04.2023 - 11:56 Güncelleme: 21.04.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, mesai saatine denk gelen saatlerde trafikte neredeyse hiç yoğunluk gözlenmedi. İBB'nin yol durumu verilerine göre, saat 08:45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Normal günlerde bu yoğunluk yüzde 50'lerin üzerini görüyordu.

1İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

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