İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, mesai saatine denk gelen saatlerde trafikte neredeyse hiç yoğunluk gözlenmedi. İBB'nin yol durumu verilerine göre, saat 08:45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, mesai saatine denk gelen saatlerde trafikte neredeyse hiç yoğunluk gözlenmedi. İBB'nin yol durumu verilerine göre, saat 08:45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.Normal günlerde bu yoğunluk yüzde 50'lerin üzerini görüyordu.