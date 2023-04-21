Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan sosyal medya hasabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Özlemle beklediğimiz #RamazanBayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz.Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum. Depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum'