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Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

Ekleme: 21.04.2023 - 17:27 Güncelleme: 21.04.2023 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndüMeteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarılarının ardından Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

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