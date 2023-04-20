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Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, bayram mesajında deprem bölgesine geniş yer ayırdı, "Bayramdan sonra deprem illerimizde dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağını inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Ekleme: 20.04.2023 - 12:26 Güncelleme: 20.04.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yayınladığı video mesaj ile kutladı. Erdoğan'ın bayram mesajında deprem mesajları dikkat çekti. Erdoğan, "Deprem bölgesine 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız." dedi.

"RAMAZAN BAYRAMINI BURUK KARŞILADIK, BURUK GEÇİRDİK"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.

İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz.

"DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik.

Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla, gönüllüleriyle sahadalar.

"YARALARI ASRIN DAYANIŞMASI İLE SARIYORUZ"

Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor.

Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.

"BÖLGEYE DÖNÜŞLERİN DAHA DA HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bayramdan sonra deprem illerimizde dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağını inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız.

"650 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Deprem bölgesine 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız.

"BU KUTLU VE ZORLU MÜCADELEDE YANIMIZDA OLMANIZI BEKLİYORUZ"

Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun.
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