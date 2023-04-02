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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Ekrem İmamoğlu Sinop'ta yapacakları ziyaretler için özel jet kullanırken İstanbul'da bozulan aracı bekleyen cenaze saatlerce sokakta kaldı.

Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti
Ekleme: 2.04.2023 - 13:16 Güncelleme: 2.04.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti
Partilerin seçim çalışmaları sıklaşmaya başladı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken seçilme durumunda cumhurbaşkanı yardımcı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olacağı açıklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un yanı sıra son günlerde çeşitli ziyaretler için şehir değiştiriyor.

İmamoğlu dün Sinop'taydı
Sık sık şehir değiştirmeleriyle gündeme gelen İmamoğlu dün de Sinop'a gitti.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gerze ve Erfelek'te başlayan Sinop ziyaretinin ikinci bölümüne il merkezinde devam etti.

Eşleri Fatoş Altay ve Dilek İmamoğlu'nun da destek verdiği Altay ile İmamoğlu, yalnızca kadın üreticilerin hizmet verdiği Gelincik Pazaryeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti

Ziyaret özel jetle yapıldı
İmamoğlu'nun Sinop ziyaretinin arka planında özel jet kullandığı ortaya çıktı.

Altay, İmamoğlu ve beraberlerinde heyet ziyaretlerinde özel jet kullanırken İstanbul'da 20 yıl öncesinde yaşanan görüntüler ortaya çıktı.

İBB'den cenaze aracı talep ettiler
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 80 yaşında kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden Sündüz Karacan'ın yakınları cenazenin defin işlemini yapılması için memleketi Tokat'a götürmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptı.

Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti

30 kişi saatlerce tabut başında bekledi
Saat 20.00'da 30 kişilik aracın geleceği söylenirken cenaze yakınları o saatte Karacan'ın tabutunu da sokağa taşıyarak beklemeye koyuldu.

Araç belirlenen saatte gelmeyince cenaze yakınları sürücüyü arayarak durumu sordu.

Kendilerine aracın bozulduğunu ve ne zaman tamir olursa o zaman geleceği söylenen cenaze yakınları, Karacan'ın naaşı ile birlikte saatlerce sokakta bekledi.

Bir süre sonra Bağcılar Belediyesi'nden araç talep eden vatandaşlar, 25 kişilik aracın gelmesi ile cenazelerini Tokat'a götürmek üzere yola çıktı.

Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti
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