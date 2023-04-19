TSK'dan Gara'da operasyon! 6 terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!