Irak'ta İbrahim Tatlıses izdihamı!

İbrahim Tatlıses, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde büyük ilgiyle karşılandı. Bir mağaza açılışına katılan Ünlü türkücü, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Hayranları, usta sanatçıyı görmek için izdihama neden oldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldı.

İbrahim Tatlıses, şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Uluslararası Erbil Havaalanı'na iniş yapan ünlü türkücü, Erbil halkının büyük ilgisiyle karşılandı.Erbil'de bir erkek giyim firmasının mağaza açılışına katılan Tatlıses, gördüğü büyük ilgi karşısında memnuniyetini ifade ederek, 'Irak ve Erbil benim kalem' dedi.Mağaza açılışında toplanan binlerce İbrahim Tatlıses hayranı, 'İbo' sloganları attı.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tatlıses'in mağazadan çıkmasını bekleyen hayranlar arasında izdiham yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.