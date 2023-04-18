Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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