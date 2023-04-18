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Kars’ta ‘torbacı’ operasyonu: 7 tutuklama

Kars'ta ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutulandı.

Ekleme: 18.04.2023 - 10:07 Güncelleme: 18.04.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Kars’ta ‘torbacı’ operasyonu: 7 tutuklamaİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kars merkez, Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde son 1 haftada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda A.D. (67), E.S. (28), H.T. (31), M.K. (24), M.Ö. (21), S.D. (29) ve Ş.A. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 616,90 gram metamfetamin, 29,62 gram esrar, 7 sentetik hap, 5 kök Hint keneviri, 4,90 gram bonzai, 0,26 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 1 rulo halinde alüminyum folyo, 14 cam aparat, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 65 mermi ve 21 av tüfeği fişeği ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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