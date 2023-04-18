Başkan Erdoğan Afyonkarahisar'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek.IHA'da yer ver verilen habere göre, Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün programına Afyonkarahisar'da başlayacak. Zafer Meydan'ında vatandaşlara seslenecek Erdoğan'ın mitingi, gerçekleştireceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alana girişlerde çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu. Mitingi yapılacağı alana Erdoğan'ın ve AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığı dev pankartlar asıldı.Mitingin 13.00'da başlaması bekleniyor.