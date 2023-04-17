Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Van'da saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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