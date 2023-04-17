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İBB deprem bölgesine yardımda sınıfta kaldı

Deprem bölgesine sadece 97 adet konteyner ev yaptıran İBB, İstanbul’daki ilçe belediyelerinin çok gerisinde kaldı. AK Partili belediyeler bölgeye toplamda 7 bin 302 konteyner ev yaptırdı

İBB deprem bölgesine yardımda sınıfta kaldı
Ekleme: 17.04.2023 - 09:23 Güncelleme: 17.04.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
İBB deprem bölgesine yardımda sınıfta kaldı
Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde geçici yaşam alanları oluşturulması için tüm belediyeler kolları sıvarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bölgede konteyner kent yapımında, ilçe belediyelerinin bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı. 115 milyar 250 milyon liralık bütçesiyle 9 bakanlık ve 13 devlet kurumundan daha fazla imkana sahip İBB, Hatay'da sadece 97 konteyner ev yaptırdı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

Büyük bütçesine rağmen deprem bölgesine ilçe belediyelerinden bile daha az konteyner gönderen İBB, sosyal medyada eleştirildi. İBB'nin deprem bölgesinde yaraların sarılması konusunda imkanlarını tam olarak kullanmadığı ifade edildi. İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyelerinin yaptırdığı konteyner ev sayısı ise 7 bin 302'ye ulaştı.

ESENLER BELEDİYESİ

Belediyelerin yaptırdığı konteyner ev sayıları şöyle: Esenler 2000, Başakşehir 1250, Ümraniye 512, Üsküdar 500, Çekmeköy 500, Bayrampaşa 300, Sultangazi 300, Bağcılar 300, Tuzla 255, Çatalca 250, Sancaktepe 241, Gaziosmanpaşa 229, Beyoğlu 200, Beykoz 130, Sultanbeyli 126, Güngören 125, Bahçelievler 100, Eyüpsultan 71, Pendik 30, Kâğıthane 14, Şile 10 ve Fatih 4.

İBB deprem bölgesine yardımda sınıfta kaldı

İBB deprem bölgesine yardımda sınıfta kaldı
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