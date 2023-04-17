Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Erdoğan mesajında, 'İçinde bin ay barındıran, yolumuzu Kur'an nuruyla aydınlatan Kadir Gecesi, huzur, bolluk ve bereket kapılarının açılmasına vesile olsun. Mübarek gecenin ülkemiz için de ferah ve esenlik dolu günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyor, kudretiyle kalplerimizin şifa bulmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.