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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşım yaptı.

Ekleme: 17.04.2023 - 13:49 Güncelleme: 17.04.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Erdoğan mesajında, 'İçinde bin ay barındıran, yolumuzu Kur'an nuruyla aydınlatan Kadir Gecesi, huzur, bolluk ve bereket kapılarının açılmasına vesile olsun. Mübarek gecenin ülkemiz için de ferah ve esenlik dolu günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyor, kudretiyle kalplerimizin şifa bulmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
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