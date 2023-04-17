Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları inceleyerek 11 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları ve örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi.Sabah erken saatlerde, eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.