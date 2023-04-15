Osman Gökçek sahur programına katıldı

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti milletvekili adayı Osman Gökçek, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği sahur programına konuk oldu.Osman Gökçek, AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Gökçek, seçim çalışmalarına başlarken, Ankara'daki ziyaretlerini de gerçekleştirerek halkla iç içe olmaya, onların sesini dinlemeye devam ediyor.