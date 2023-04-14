Petek Dinçöz ameliyat oldu

Geçtiğimiz yıl Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştiren Petek Dinçöz, ameliyat masasına yattı.Sosyal medya hesabı üzerinden hastanede çekildiği fotoğrafları paylaşan Petek Dinçöz, takipçilerini meraklandırmıştı.Sağlık durumu hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Dinçöz, takipçilerinden geçmiş olsun mesajları aldı.Son hali oldukça merak edilen Petek Dinçöz takipçilerine sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:'Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım.'