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Güngören'de metruk bina çöktü!

Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldiği belirtiliyor. Binanın bir aracın üstüne çöktüğü kaydedilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 13.04.2023 - 14:15 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Güngören'de metruk bina çöktü!Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremler geniş coğrafyada hissedildi.

17 ili vuran depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Bunun ardından gözler beklenen büyük Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

Güngören'de 1 bina çöktü
Megakent'te hızlandırılmış kentsel dönüşüm çalışmaları planlandı.

Bunun ardından kentsel dönüşüme giren bir bina korku dolu anlar yaşattı.

Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde kentsel dönüşümde olan bir bina bina 5 aracın üzerine devrildi.

1 kişi kurtarıldı
Araçta mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtardı.

Araçta ve evde kimsenin olmadığı belirtildi
Araçta başka kişinin olmadığı öğrenilirken çöken binanın boş olduğu öğrenildi.

Çalışmalar devam ediyor
İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Kaymakamlıktan açıklama
Güngören Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür.

Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır.

Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle (5) aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır.

Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah’tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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