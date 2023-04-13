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Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 250 belediye ve STK'larla tam kadro sahada olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın önceliğinmiz sizsiniz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar
Ekleme: 13.04.2023 - 20:16 Güncelleme: 13.04.2023 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Malatya'da bulunan Başkan Erdoğan burada depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret ederek acılarını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla Iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'da olacağız.

Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

'TAM KADRO DEPREM BÖLGESİNDE SAHADAYIZ'

Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz. Yabancı liderle görüşerek yurt dışındaki imkanları sizin istifadelerinize sunmaya çalışıyoruz. Milletimizle gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık. Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. Kurumlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizin emrinizdedir. Amacımız tüm afetzedelerimizin sıkıntısı gidermektir.

Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın önceliğimiz sizsiniz.

Terör örgütü uzantılarıyla at pazarlığı yapanlar sizi endişeye düşürmesin

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