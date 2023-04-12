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Beyaz Gazete
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Iğdır’da 138 Afgan göçmen, sınır dışı edildi

Türkiye'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen Iğdır'dan uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Ekleme: 12.04.2023 - 13:27 Güncelleme: 12.04.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Iğdır’da 138 Afgan göçmen, sınır dışı edildi
Türkiye, göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor…

Yasa dışı yollarla sınırları geçen göçmenler, sıkı denetimdeki ekiplere yakalanıyor.

Iğdır'da da 138 Afganistan uyruklu göçmen, farklı tarihlerde yakayı ele verdi.

138 Afgan, ülkelerine geri gönderildi
Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kontrol altına alındı.

Bugün de bulundukları merkezden jandarma ekiplerince alınan Afgan göçmenler, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.

Afgan kaçak göçmenler, havalimanındaki sınır dışı işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildi.

Iğdır’da 138 Afgan göçmen, sınır dışı edildi
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