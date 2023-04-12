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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olmasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak taziyelerini ve desteklerini bildirdi.

Ekleme: 12.04.2023 - 13:01 Güncelleme: 12.04.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, 'Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun görüşmede, Türkiye'nin ve Türk halkının can Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu vurguladığı kaydedildi.
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