Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, 'Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur.' ifadesine yer verildi.Açıklamada, Çavuşoğlu'nun görüşmede, Türkiye'nin ve Türk halkının can Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu vurguladığı kaydedildi.