Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.Harekete geçen ekipler, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı.Eş zamanlı baskınlarda 1'i sorumlu düzeyde, 4 şüpheli gözaltına alındı.Ekipler, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman da ele geçirdi.