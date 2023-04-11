AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle!
AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu. AK Parti'nin Milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen'in hazırladığı seçim şarkısının adı 'Söyle'. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.
AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu.
AK Parti'nin Milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen'in hazırladığı seçim şarkısının adı ise 'Söyle' oldu. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.
AK Parti İstanbul milletvekili aday olan sanatçı Yücel Arzen'in hazırladığı şarkının sözleri şu şekilde:
SÖYLE
Ey milletim umudunu yitirme
Korkma tıkılma sakın
Güneş doğdu üstümüze
Dağlar bahar gül açmış
Hadi kalk düştüğün o yerde
Kalbini hisset dinle atıyorken nabzında…
Damarlarındaki akan o asil kanda!
İçinde dolu dizgin, dört nala koşan atlar…
Hatırla! tarih yazan kahraman sensin; unutma!
Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilâli
Yeniden kuralım biz seninle Kuvayi Milliyeyi
Hadi söyle kadınım sen söyle özgürlük şarkımızı
Duyulur sesimiz dünya düşünsün bundan sonrasını!
Söyle delikanlım ah söyle toprakta ellerimiz
Yeniden yükselsin Anadolu, tütsün ocağım evimiz
Hadi söyle kadınım sen söyle evlad-ı fatihanı
Kim durduracak evelallah anasından hür doğanı
“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım”
Şafak Yağmurları bak uyan artık uykudan…
Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardan
Söz – Müzik: Yücel Arzen HACIOĞULLARI
'YENİ BİR KUVAYİ MİLLiYE MARŞI'
Yücel Arzen yeni seçim şarkısını 'Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı.' olarak nitelendiriken eser sözlerini Akif'ten Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmed Arif, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal'ın kimi dizilerinden ve M. Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıyor.
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