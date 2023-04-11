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AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle!

AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu. AK Parti'nin Milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen'in hazırladığı seçim şarkısının adı 'Söyle'. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.

Ekleme: 11.04.2023 - 16:13 Güncelleme: 11.04.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle!
AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu.

AK Parti'nin Milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen'in hazırladığı seçim şarkısının adı ise 'Söyle' oldu. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul milletvekili aday olan sanatçı Yücel Arzen'in hazırladığı şarkının sözleri şu şekilde:

SÖYLE

Ey milletim umudunu yitirme

Korkma tıkılma sakın

Güneş doğdu üstümüze

Dağlar bahar gül açmış

Hadi kalk düştüğün o yerde



Kalbini hisset dinle atıyorken nabzında…

Damarlarındaki akan o asil kanda!



İçinde dolu dizgin, dört nala koşan atlar…

Hatırla! tarih yazan kahraman sensin; unutma!



Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilâli

Yeniden kuralım biz seninle Kuvayi Milliyeyi

Hadi söyle kadınım sen söyle özgürlük şarkımızı

Duyulur sesimiz dünya düşünsün bundan sonrasını!



Söyle delikanlım ah söyle toprakta ellerimiz

Yeniden yükselsin Anadolu, tütsün ocağım evimiz

Hadi söyle kadınım sen söyle evlad-ı fatihanı

Kim durduracak evelallah anasından hür doğanı



“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım”



Şafak Yağmurları bak uyan artık uykudan…

Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardan



Söz – Müzik: Yücel Arzen HACIOĞULLARI



'YENİ BİR KUVAYİ MİLLiYE MARŞI'
Yücel Arzen yeni seçim şarkısını 'Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı.' olarak nitelendiriken eser sözlerini Akif'ten Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmed Arif, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal'ın kimi dizilerinden ve M. Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıyor.
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