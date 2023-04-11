AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle!

AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu.AK Parti'nin Milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen'in hazırladığı seçim şarkısının adı ise 'Söyle' oldu. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.AK Parti İstanbul milletvekili aday olan sanatçı Yücel Arzen'in hazırladığı şarkının sözleri şu şekilde:Ey milletim umudunu yitirmeKorkma tıkılma sakınGüneş doğdu üstümüzeDağlar bahar gül açmışHadi kalk düştüğün o yerdeKalbini hisset dinle atıyorken nabzında…Damarlarındaki akan o asil kanda!İçinde dolu dizgin, dört nala koşan atlar…Hatırla! tarih yazan kahraman sensin; unutma!Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilâliYeniden kuralım biz seninle Kuvayi MilliyeyiHadi söyle kadınım sen söyle özgürlük şarkımızıDuyulur sesimiz dünya düşünsün bundan sonrasını!Söyle delikanlım ah söyle toprakta ellerimizYeniden yükselsin Anadolu, tütsün ocağım evimizHadi söyle kadınım sen söyle evlad-ı fatihanıKim durduracak evelallah anasından hür doğanı“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarımHangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarımKükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarımYırtarım dağları enginlere sığmam taşarım”Şafak Yağmurları bak uyan artık uykudan…Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardanYücel Arzen yeni seçim şarkısını 'Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı.' olarak nitelendiriken eser sözlerini Akif'ten Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmed Arif, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal'ın kimi dizilerinden ve M. Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıyor.