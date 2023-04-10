Katar'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlalleri ve burada ibadet edenlere yönelik saldırıları kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. Al Sani, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlallerinin, burada ibadet edenlere saldırılarının, bu saldırılarını normalleştirmesinin ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirme girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.Al Sani, 'Uluslararası toplum, Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir.' ifadelerine yer verdi.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.