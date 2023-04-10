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Beyaz Gazete
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AK Parti'den hızlı başlangıç

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm partilerden milletvekili adayı olacak isimlerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesiyle birlikte siyasi hareketlilik üst düzeye çıktı. 36 milletvekilinin isimlerinin açıklanmasının hemen ardından saatler içerisinde istişare ve değerlendirme toplantısına davet edilmesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın hızlı bir başlangıç yaptığı yorumlarına neden oldu.

AK Parti'den hızlı başlangıç
Ekleme: 10.04.2023 - 13:44 Güncelleme: 10.04.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den hızlı başlangıç
AK Parti Ankara İl Başkanlığı adayların netleşmesiyle birlikte Ankara'da 1.2. ve 3. Bölge milletvekili adayı olarak belirlenen isimleri istişare ve değerlendirme toplantısına çağırdı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında seçim çalışmalarıyla ilgili ilk görüş alışverişi gerçekleştirilirken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından kurulan SKM - Seçim Koordinasyon Merkezi hakkında da bilgilendirmeler paylaşıldı.

Milletvekili adayları AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başkanlığında toplanırken toplantıya milletvekili adaylarının yanı sıra yürütme kurulu üyeleri de katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başkanlığında toplanırken toplantıya milletvekili adaylarının yanı sıra yürütme kurulu üyeleri de katıldı.

Böylelikle; Ankara 2. Bölge 5. sırada listede yer alan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in de aralarında bulunduğu milletvekili adayları, çalışmalara ilk günden başlamış oldu. 

AK Parti'den hızlı başlangıç

36 milletvekilinin isimlerinin açıklanmasının hemen ardından saatler içerisinde istişare ve değerlendirme toplantısına davet edilmesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın hızlı bir başlangıç yaptığı yorumlarına neden oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, daha sonra milletvekili adaylarına Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) gezdirdi. Özcan burada yaptığı konuşmada, “Milletvekili adaylarımızla birlikte Ankara'mızı karış karış gezeceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler yaparak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimizin yaptığı hizmetlerin yanı sıra “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu anlatacağız. Var gücümüzle çalışarak Ankara'mızda tarih yazacağız. Ankara'da almış olduğumuz en yüksek oy oranına ulaşacağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli hemşehrilerimizin de teveccühleriyle daha güçlü şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz.” dedi.


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