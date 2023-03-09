Samsun'da korkutan deprem!

Samsun'un Bafra açıklarında saat 08.01'de deprem meydana geldi.3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı.Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.