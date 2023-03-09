Samsun'da korkutan deprem!
AFAD'ın verilerine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Samsun'un Bafra açıklarında saat 08.01'de deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı.
Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı.
Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.
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