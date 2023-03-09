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Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı: Elbette görüşeceğim...

Meral Akşener'in, "CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez" sözleri sonrası HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir açık mektup yayınlamıştı. Akşener'e ithafen yayınlanan mektupta dikkat çeken ifadeler yer aldı. Meral Akşener'in HDP'yi yok saydığını belirten Demirtaş, HDP oyları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi. 'HDP'ye bakanlık verilemez" diyen İYİ Partililerin de HDP olmadan bakan olamayacağını söyleyen Demirtaş, "Bizi nasıl ikna edeceksiniz?" dedi. CHP liderinin bu davete nasıl bir cevap vereceği merak konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu, bugün Halk TV'den Fikret Bila'ya verdiği demeçte tartışmalara son noktayı koydu: HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?

Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı: Elbette görüşeceğim...
Ekleme: 9.03.2023 - 14:58 Güncelleme: 9.03.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı: Elbette görüşeceğim...
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez' sözlerine tepki göstererek, 'HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.' dedi.

'BİZİ İKNA ETMENİZ GEREKMEZ Mİ?

Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar sonrası bir açık mektup yayınladı. Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta Meral Akşener'i eleştirdi.

'BENİM OYLARIMLA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞINIZA GÖRE...'

Demirtaş, Meral Akşener'in, 'Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz.' sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:

HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.

'HDP'YE 'BAKANLIK VERMEYİZ' DİYEN ARKADAŞLARINIZ HDP'NİN OYLARI İLE BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAK İÇİN BİZİ İKNA ETMELİ'

İYİ Parti'nin, 'HDP'ye bakanlık verilemez' açıklamalarını da eleştiren Demirtaş, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' dedi.

HDP İLE CHP ARASINDA SICAK TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

'Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.'
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