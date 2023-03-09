Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı: Elbette görüşeceğim...

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez' sözlerine tepki göstererek, 'HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.' dedi.Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' ifadelerini kullandı.HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar sonrası bir açık mektup yayınladı. Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta Meral Akşener'i eleştirdi.Demirtaş, Meral Akşener'in, 'Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz.' sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.İYİ Parti'nin, 'HDP'ye bakanlık verilemez' açıklamalarını da eleştiren Demirtaş, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:'Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.'