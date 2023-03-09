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HDP'nin hazine yardımı blokesi kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı blokesinin kaldırıldığını açıkladı.

Ekleme: 9.03.2023 - 15:29 Güncelleme: 9.03.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin hazine yardımı blokesi kaldırıldı
HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP'nin katılması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

AYM, hesapları bloke kararı aldı
5 Ocak'ta toplanan Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.

Karara göre, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunma yapabilmesi için 1 ay ek süre tanıdı.

Karar tekrar gözden geçirildi
Savunmanın ardından toplanan mahkeme heyeti tedbir kararını tekrar gözden geçirdi.

Karar kaldırıldı
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırdı.

Hazine yardımı yapılacak
HDP'ye Hazine yardımı yapılacak. Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle aldı.

539 milyon TL alacaklar
Kararın kaldırılmasıyla birlikte HDP'ye bu sene için 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.
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