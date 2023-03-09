Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici bugün bir araya geliyor. Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.Erdoğan ile Destici'nin görüşmesinin saat 16.30'da başlaması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.