İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı

Kentte dün etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...Birçok göl ve baraj kuruma noktasına geldi. Vatandaşların yağmur duasına çıktığı yağışlar dört gözle bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağışlar vatandaşların yüzünü güldürürken İzmir için yağmur işkence olmaya devam ediyor.Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış sonrasında şaşırtmayan manzaralarla karşılaşıldı.Etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.