Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alındığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Kritik kabul saat 14.00'te başladı. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alındı.Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı | VideoGelen son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Külliye'deki kritik görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.Erdoğan, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek