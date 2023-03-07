Silahlarla suçüstü yakaladılar

İstanbul'da operasyon düzenleyen ve yasa dışı silah ticareti yapan iki kişiyi yakalayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki ruhsatsız tabanca, 27 mermi, bir uzun namlulu silah, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve iki bin lira nakit para ele geçirdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suç unsurlarıyla suçüstü yakalanan R.S. ve M.E.H. isimli iki suç ortağı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.