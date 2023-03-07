Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin konumunu ve büyüklüğünü paylaştı.

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), saat 11.36'da meydana gelen depremin merkez üssünün Tekirdağ'a 21 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu. Sarsıntı, Marmara Denizi'nin 5 kilometre altında gerçekleşti.AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken derinliğini 8.63 km olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.