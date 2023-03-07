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Kedi düşmanına 3 yıl hapis

Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) kedilere tekme atarak çeşitli yöntemler ile eziyet ettiği ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyey Başsavcılığı saldırgan Aytuğ Koyuncu hakkında iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen cani hakim karşısına çıkacak.

Ekleme: 7.03.2023 - 14:01 Güncelleme: 7.03.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Kedi düşmanına 3 yıl hapis
Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) kedilere tekme atarak çeşitli yöntemler ile eziyet ettiği ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak'ta tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu büyük tepkiler üzerine gözaltına alınmıştı.


SAVCILIKTAN PİŞKİN SAVUNMA

Kedilere saldıran Koyuncu savcılıkta verdiği ifadesinde 'Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi site içerisinde besliyor. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm' diye konuştu.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Aytuğ Koyuncu hakkında, '5199 Sayılı Kanuna Aykırılık' ve 'Bir Ev Hayvanına İşkence Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

HAYKADER Başkanı Arzu Erdoğral konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İnanıyoruz ki Aytuğ Koyuncu en ağır cezayı alacaktır. Her zaman yapılacak bir şey vardır. Yeter ki istenilsin. Hayvanlara yönelik eziyetlerin ülkemizde son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.' dedi. Avukat Gülçin Yapıcı ise bu gelişmenin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek 'Aytuğ Koyuncu'nun yargı karşısında en ağır cezayı alması talebimizdir. Millet olarak hayvanlara yönelik bu yüzyılda eziyeti, şiddeti insan olarak konuşmamamız lazım. Artık bu konuyu gündemimizden çıkarmamız gerekiyor' diye konuştu.

Kedi düşmanına 3 yıl hapis
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